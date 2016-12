Der Schweizer Teamleader zeigte ein regelmässiges Rennen und war stets um den 10. Rang herum klassiert. Somit ist Cologna besser rangiert als in den Jahren 2011 und 2015, als er sich beim Dreissiger Skating mit den Rängen 23 und 15 hatte begnügen müssen. Toni Livers lief als 17. ebenfalls zu Weltcuppunkten.

Rang 10 deckte erneut auf, dass der Allrounder Cologna in der freien Technik derzeit wesentlich mehr drauf hat als im klassischen Stil. Schon vor Wochenfrist in Lillehammer hatte der 30-Jährige mit Rang 7 über 10 km Skating überzeugt, eher er in der Verfolgung im Diagonalschritt wieder durchgereicht wurde.

Der Tagessieg in Davos ging an den Weltcup-Leader Martin Johnsrud Sundby, der seinen Landsmann Anders Glöersen, einen ehemaligen Sprinter, um 13 Sekunden in Schach hielt. Dritter wurde der Finne Matti Heikkinen. Sundby hatte bereits 2013 und 2015, als letztmals in Davos ein Dreissiger in der freien Technik im Programm gestanden hatte, gesiegt. Der Vorsprung auf Cologna betrug 1:21 Minuten.