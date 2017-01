1967–1976: «Scharfe» Duelle Russi - Collombin Im Gesamtweltcup geben Ausländer den Ton an. Doch die fetten Schlagzeilen gehören Bernhard Russi und Roland Collombin, die sich legendäre Abfahrtsduelle mit Haken und Ösen liefern. Auf der einen Seite der wilde Haudegen Collombin, auf der andern der Traum jeder Schwiegermutter Russi. Da zog der eine, sich krank stellend, ein Schäferstündchen dem Abschlusstraining einer Hahnenkamm-Abfahrt vor. Und liess es gezielt den andern wissen, um ihn aus dem mentalen Gleichgewicht zu bringen.

«Ich hätte es nicht ungern gehabt», sagte Russi einst, «wenn wir wie im Militär abends um 22 Uhr in Achtungstellung vor dem Bett hätten stehen müssen.» Hin und wieder fehlte eben einer. Wie bei den Rad-Giganten Ferdy Kübler und Hugo Koblet, ist die Schweiz in zwei Lager geteilt: Entweder war man Fan des einen oder des andern. Beide gewinnen je acht Abfahrten, Russi dazu noch Olympia und die WM, die damals ebenfalls zum Weltcup zählte. Der Stern von Roland Collombin verglüht nach zwei kapitalen Stürzen in Val d’Isère.

Jene Epoche kreiert Superstars, die heute noch klingende Namen besitzen. Jean-Claude Killy, Gesamtsieger der ersten zwei Weltcups, sein Nachfolger Karl Schranz, ebenfalls zweifacher Sieger, und Gustav Thöni, vierfacher Gewinner der Kristallkugel, zählen wie Annemarie Moser-Pröll (6 Gesamtsiege, 62 Rennsiege) zu den Ikonen des Skisports. Killy (mit Schweizer Grossmüttern) gewinnt 1967 alle Abfahrten, Pröll von 1972 bis 1974 saisonübergreifend elf in Serie. (rhe)

1977–1986: Goldene Zeiten dank Frauen-Power Die goldenen Schweizer Tage von Sapporo 1972 haben im Weltcup noch keine Nachhaltigkeit. Erst ein Talent, das für die Olympischen Spiele noch nicht reif genug war, startet später im Weltcup durch. Lise-Marie Morerod gewinnt 1977 als erste Schweizerin die grosse Kristallkugel. Beim Finish im Spielerparadies Heavenly Valley hält sie Annemarie Moser-Pröll in Schach, die nach einjähriger Pause stark wie ehedem zurückkehrt. Nach dem Gesamtsieg spricht Morerod mit keinem Journalisten. Und entschuldigt sich abends am Black-Jack-Tisch: «Ich war nervös und mir gar nicht bewusst, dass die Entscheidung gefallen ist.» In der Tat verlangte die komplizierte Formel mit Streichresultaten damals Kenntnisse in höherer Mathematik.

Anderthalb Jahre später zieht sie sich bei einem schweren Autounfall zwei Halswirbelbrüche, einen 14-fachen Beckenbruch und Kopfverletzungen zu und liegt während sechs Monaten im Spital. Nach einem Comebackversuch bricht sie ihre Karriere ab. Die erfahrene Marie-Theres Nadig sowie die aufstrebenden Erika Hess, Michela Figini und Maria Walliser (je zwei Gesamtsiege) übernehmen ihr Erbe. In acht Jahren holen sie sieben Mal (!) die Kugel. Die geballte Frauen-Power beschert Swiss Ski die erfolgreichste Zeit der Geschichte.

Bei den Männern holt Peter Lüscher 1979 als erster Schweizer die grosse Kugel. Ihm kommt die damals spezielle Formel, dass pro Disziplin nur drei Rennen zählen, zugute. Mit zwei Siegen in der Kombination und einem im Slalom sowie fünf zweiten Plätzen weist er Ingemar Stenmark in die Schranken. Stenmark gewinnt zwar 13 Rennen, davon alle zehn Riesenslaloms. Aber von diesen zählen nur drei; sieben sind Streichresultate! Saisonübergreifend siegt er 14-mal hintereinander – Rekord bis heute. Nach seinen drei grossen Kugeln von 1976 bis 1978 muss der Schwede trotz 86 Einzelsiegen in der Gesamtwertung fünfmal mit dem Ehrenplatz vorliebnehmen, dreimal hinter dem Amerikaner Phil Mahre.

Akzente setzen damals auch die Liechtensteiner Geschwister Hanni und Andy Wenzel, die 1980 beide grosse Kugeln gewannen – historisch für das Fürstentum. In der Männer-Abfahrt ist Franz Klammer die grosse Figur. Er gewinnt 25 Rennen und fünfmal die kleine Kugel. Einer seiner härtesten Rivalen ist Peter Müller, der 19-mal gewinnt und dreimal den Disziplinen-Weltcup holt. (rhe)