Es war der Sieg der Weltmeisterinnen von 2015 gegen die Weltmeisterinnen von 2014 und 2016. Da in Flims zuerst eine doppelte Round Robin unter je sechs Teams (Männer und Frauen) ausgetragen wird, ist nach diesem Spitzenduell noch keinerlei Vorentscheidung gefallen.

Die Aarauerinnen um Skip Silvana Tirinzoni, die aufgrund ihrer glänzenden Resultate an freien Turnieren zu den ersten Titelanwärterinnen gehören, begannen mit einem ungefährdeten 7:4-Erfolg gegen Wetzikon (Elena Stern). Die Zürcher Oberländerinnen belegten letzte Woche den 4. Platz an der Winter-Universiade in Almaty in Kasachstan.