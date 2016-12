Morgen Samstag beginnt die Unihockey-WM! Bis am 11. Dezember findet in Riga (Lettland) die Unihockey-Weltmeisterschaft der Männer statt. Die Schweiz trifft in den Gruppenspielen auf Estland, Deutschland und Finnland. Sind sie fit genug? Testen Sie unser Unihockey-Quiz!