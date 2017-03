Was also kann heute Abend für den Zweiten der Super League schiefgehen? Hiesse dieser nicht YB, wäre die Antwort klar: Nichts! Doch weil die Cupgeschichte der Gelb-Schwarzen seit ihrem letzten Triumph ein einziges Drama ist, würde ein Scheitern gegen Winterthur gut ins Drehbuch passen.

Allein die drei in Bern verlorenen Finals von 1991, 2006 und 2009 gegen Cupmonster FC Sion trugen tragische Züge. Zweimal gab es trotz einer 2:0-Führung eine 2:3-Niederlage, einmal war der Gegner aus dem Wallis gar zweitklassig.

Noch mehr zu reden gaben indes die Blamagen gegen sogenannt Kleine. Nicht weniger als vier Mal in Folge schieden die Gelb-Schwarzen ab der Saison 2011/12 gegen einen unterklassigen Gegner aus.

Waren das 2:3 im Penaltyschiessen unter Trainer Christian Gross in Winterthur und das 3:4 nach Verlängerung gegen Wil unter Martin Rueda noch halbwegs unglückliche Achtelfinalniederlagen gewesen, so war das 1:4 gegen den FC Le Mont aus der 1. Liga Promotion beschämend und die Kritik an der Mannschaft und deren Trainer Uli Forte berechtigt.

Dass sich dieser nur ein Jahr später in den Sechzehntelfinals dann beim 0:1 gegen den interregionalen Zweitligisten SC Buochs verzockte, war nichts als eine grosse Peinlichkeit. Zwei Tage nach dem 5:0 in der Europa League gegen Slovan Bratislava stellte Forte sein Team auf neun (!) Positionen um und erlitt damit fürchterlich Schiffbruch. Der geschockte Sportchef Fredy Bickel fasste den Auftritt in drei Worten zusammen: «Überheblichkeit, Selbstüberschätzung, Arroganz.»

Es war für YB seit 1987 das zwölfte Ausscheiden gegen einen unterklassigen Gegner, aber gegen einen Fünftligisten rauszufliegen, der absolute Tiefpunkt.