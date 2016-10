Die Niederlagenserie war noch nicht genug. Es brauchte zusätzlich den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und dieser Tropfen hatte nicht einmal etwas mit Hockey zu tun.

Vielleicht handelt es sich ja um eine Verwechslung.

Doch die Geschichte ist so verbürgt: Eigentlich wollte der Verwaltungsrat mit Scott Beattie noch etwas Geduld haben. Aber dann fuhr der Trainer der SCL Tigers angeblich mit dem Cabrio, das Verdeck heruntergelassen, die Stereoanlage aufgedreht und die Baseballmütze keck in den Nacken geschoben, durchs Dorf und an der Gartenwirtschaft des «Hirschen» vorbei.

Ein rechtschaffener Verwaltungsrat der SCL Tigers, ein Mann der Vernunft, der noch geraten hatte, den Trainer zu behalten, war so aufgebracht über diese frivole Sorglosigkeit in Zeiten allerhöchster sportlicher Not, dass er am Freitagabend auch für die Entlassung aus dem Einjahresvertrag stimmte. Der Verwaltungsrat hatte sich sogleich nach der kläglichen 2:5-Pleite gegen Biel noch im Stadion oben auf der Galerie zu einer Krisensitzung eingefunden und entschieden, den Trainer zu wechseln.

Gestern stand Scott Beattie beim Auswärtsspiel in Kloten noch an der Bande. Der Wechsel wird erst vollzogen, wenn der neue Trainer unterschrieben hat. Und das soll Heinz Ehlers sein. Sportchef Jörg Reber hat einst unter dem Dänen in Biel gespielt.