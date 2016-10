Rafael Nadal entschied sich in einer Sitzung mit seinen Betreuern in Manacor, wo er diese Woche an der Seite von Roger Federer seine eigene Tennis-Academy eröffnete, die Saison abzubrechen. Der Superstar fällt nicht nur für die Swiss Indoors aus, sondern verzichtet auch auf das Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy und wird auch am Masters in London nicht zugegen sein.

Vor einem Jahr stürmte Nadal in Basel in den Final, den er gegen Roger Federer in drei Sätzen verlor. Wer das Turnier an Stelle von Nadal am Montag eröffnet, wird nach der Auslosung vom Samstag entschieden.

Nadal beklagte in der Saison 2016 Pech à discretion: An seinem Lieblingsturnier, dem French Open in Paris, musste der neunmalige Sieger nach der 2. Runde wegen Handgelenkproblemen aufgeben. Der Spanier verpasste Wimbledon und kehrte nahezu unvorbereitet erst an den Sommerspielen in Rio zurück, wo er dennoch im Doppel die Goldmedaille holte (mit Marc Lopez).