Roger Federer ist zurück. Auf dem Tennisplatz – und unter den Argusaugen der Öffentlichkeit. In Perth zeigte er sich spielfreudig wie eh und je. Dennoch hat die Meniskusoperation einiges verändert, wie er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur sda erklärt. "Ich bin schon vorsichtiger, was ich herausposaune", sagt der 35-jährige Basler. "Ich kenne mein Alter und kann sicher nicht bis Tokio 2020 vorausschauen."

Vorläufig plane er bis Miami im April. Danach habe er natürlich eine Ahnung, welche Turniere er spielen wolle, "aber das gilt nur, wenn jetzt in den nächsten Wochen und Monaten alles gut geht."