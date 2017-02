Nach Albrechts schwerem Unfall in Kitzbühel für acht Jahren wurde Janka Weltmeister und Olympiasieger. Der Walliser machte aus seinem Herzen keine Mördergrube: «Einige Male ist es mir schon durch den Kopf gegangen, was hätten sein können, wenn ...». Die Entwicklung bei Skihersteller Atomic konzentrierte sich in der Zwischenzeit immer mehr auf den neuen Superstar Hirscher. Bei Janka spürte man die Verunsicherung: «Ich weiss gar nicht, was in der Firma läuft.» Wenig später wechselte er nach 14 Jahren Atomic zu Rossignol.

Vorher hatte Janka, nach Rücken- und Herzproblemen sowie einer mysteriösen Viruserkrankung den Riesenslalom in Kranjska Gora gewonnen, eine Hundertstelsekunde vor dem aufstrebenden Alexis Pinturault. Das war am 5. März 2011. Nur zwei Wochen vorher war er am Herzen operiert worden.

Durststrecke in der Paradedisziplin

Dieses Datum ist deshalb von Relevanz, weil seither Swiss Ski eine der schmerzhaftesten Krisen in seiner einstigen Paradedisziplin durchlitt. An jenem Tag feierte die Schweiz nicht nur ihren letzten Sieg, es blieb auch der letzte Podestplatz – bis heute. Sogar Top-Ten-Plätze sind fast an einer Hand abzuzählen.

Der Gründe gibt es einige: Der wichtigste war die Materialumstellung. Wegen zahlreicher Kreuzbandrisse verbot die FIS die stark taillierten Ski. Diese wurden länger, erlaubten nicht mehr einen so engen Radius und sollten dafür weniger Knieverletzungen provozieren. Dieses Ziel wurde erreicht, dafür nahmen die Rückenverletzungen zu. Vor allem junge Fahrer hatten nicht die nötige Rumpf-Muskelkraft, um die sperrigen Bretter zu bändigen.