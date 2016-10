Der neue Teleclub-Star lebt seit Jahren in der Nähe von Zürich und war mit einer Schweizerin verheiratet. Marcel Reif ist der teuerste Mann, den sich Claudia Lässer je für ihren Sender geleistet hat. Der Deutsche verdiente in seinen besten Zeiten eine gute Million. So viel wird es beim Teleclub zwar bei weitem nicht sein. Aber schon ein wenig mehr als der Star im Hockey-Ressort bekommt er schon. Kultmoderator Morgan Samuelsson muss sich mit rund 2500 Franken im Monat begnügen.

Dass Marcel Reif mehr verdient, ist ja logisch. Schliesslich ist er, anders als Morgan Samuelsson, der Deutschen Sprache mächtig. Der Schwede verliert seinen Job nach dem Verlust der Eishockey-Nationalliga-Rechte übrigens nicht. Er ist bei Teleclub als Experte für NHL-Übertragungen (ab nächster Saison) vorgesehen. (kza)