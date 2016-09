Es waren Voten, die an Deutlichkeit kaum zu wünschen übrig liessen: «Er war ein Fremdkörper in der Garderobe, kam nie richtig an. Der wurde ja fast gemieden. Als ich die Mannschaft versammelte, kannte ich die Spieler nicht. Aber ich dachte: Wer ist der, der da links aussen neben dem Rest sitzt? Da hiess es: Das ist Guggisberg! Ich wusste, dass ich anschliessend ein Gespräch mit ihm führen musste. Ich sagte von Anfang an: ‹Du bist nicht mehr Teil des Spiels.›»

Diese Worte kamen am 2. Mai aus dem Mund des neuen Präsidenten des EHC Kloten, Hans-Ulrich Lehmann. Lehmann ist keiner, der gerne ein Blatt vor den Mund nimmt. Und Peter Guggisberg war derjenige, den die Verbalattacke des Unternehmers mit voller Wucht traf. Noch selten wurde in der Schweiz ein Spieler derart öffentlich gedemütigt wie der Oberaargauer. «Hör zu, du findest in diesem Lohnsegment keinen Job mehr. Werde vernünftig», hatte ihm Lehmann gesagt und damit mehr oder weniger unverblümt mitgeteilt, dass er zu den Eishockey-Profis mit dem schlechtesten Preisleistungsverhältnis des ganzen Landes gehörte.

Guggisberg war der Sündenbock für das, was in Kloten in all den Jahren der Misswirtschaft falsch gelaufen ist. An ihm sollte das Exempel statuiert werden. An ihm, dem masslos überbezahlten Profi, der den armen Eishockey-Klub mit seinem horrenden Salär ins Elend stürzte.

Es gehörte zu den Übernahmebedingungen von Lehmann, dass Klotens amerikanische Vorbesitzer das dritte und letzte Vertragsjahr des ehemaligen Nationalstürmers, dessen Jahreslohn sich weit jenseits der 500 000-Franken-Marke bewegt haben soll, aus dem eigenen Sack berappten.

Vier Monate später hat Peter Guggisberg dieses wenig erfreuliche Kapitel längst abgeschlossen. Zumindest behauptet er das gegen aussen. Über das, was in Kloten passiert ist, mag er nicht mehr reden. «Das ist für mich abgehakt, ich schaue vorwärts. Es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ich bin nicht nachtragend», sagt er und relativiert das, was ihm widerfahren ist: «Ich bin nicht der Erste und der Letzte, der so etwas erlebt hat.

Das gehört zur Sportwelt. Und es ist auch in der normalen Arbeitswelt nicht anders. Auch da kann man von einem Tag auf den anderen die Kündigung erhalten. Das ist kein Weltuntergang.»