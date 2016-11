Klinken putzen für Tokio

Nach Olympia ist vor Olympia. Ciril Grossklaus gönnte sich nach seiner Rückkehr aus Rio de Janeiro erst mal eine Verschnaufpause. Zwei Tage feiern am Heitere-Festival in Zofingen im Kreis seiner Kollegen. Danach Gönner- und Sponsoren-Apéro, Besuch des Eidgenössischen Schwingfests in Estavayer. Weisheitszähne ziehen. Geburtstagsparty des ältesten Bruders. Eine Woche Surf-Ferien an der Atlantikküste in Frankreich. Mitorganisieren des Finals der Judo-Mannschaftsmeisterschaft vom kommenden Samstag in Brugg, wo er das Ressort Sponsoring leitet.

Der Sport spielte für den Aargauer Judoka bis Ende Oktober – so lange nahm er sich ein Timeout – nur eine absolute Nebenrolle. Und doch stand er irgendwie im Mittelpunkt – wenn auch auf andere Art und Weise. Ciril Grossklaus nutzte die Zeit nach den Olympischen Spielen in Brasilien vor allem dazu, die finanzielle Basis für seine Zukunft zu legen. Tokio 2020 ist bereits rot eingekreist in seiner Langfrist-Agenda. Deshalb setzte er in den Wochen nach Rio de Janeiro neben der körperlichen und mentalen Erholung alles daran, dass er für den langen Weg Richtung Japan im monetären Bereich gerüstet ist. Das hiess vor allem: Kontakte pflegen, Klinken putzen, Werbung in eigener Sache betreiben.

Wo bei anderen Spitzensportlern der Manager zum Einsatz kommt, musste der 25-Jährige selber ran an den Speck. Und er tat es mit der ihm eigenen Gründlichkeit und Akribie – und mit Erfolg! Ciril Grossklaus schaffte es bis dato, seine Sponsorenerträge von Firmen im Vergleich zur Phase vor Rio um das Sechsfache (!) zu steigern. Und das für den ganzen Zyklus bis Tokio. Für ihn, der vorher seine Leidenschaft am Rande des Existenzminimums betreiben musste, bedeutet das einen Schritt in Richtung mehr Lebensqualität und vor allem noch mehr Professionalität.

Seine Teilnahme an den Spielen in der brasilianischen Metropole, auch wenn sie sportlich letztlich nicht von Erfolg gekrönt war (Grossklaus schied bereits im ersten Kampf aus), habe ihm einige Türen geöffnet, sagt der Brugger: «Olympionike zu sein, hilft. Noch Wochen und Monate danach werde ich immer wieder auf Olympia angesprochen.» Ab dem neuen Jahr gehts für ihn auch in seiner Kernkompetenz Judo wieder richtig los. Dann beginnt der lange Anlauf Richtung Tokio 2020. Dass er in der Zwischenzeit nichts von seiner Klasse eingebüsst hat, zeigte Ciril Grossklaus an den Einzel-Schweizer-Meisterschaften vor einer Woche. Trotz seiner temporären, sportlichen Abstinenz reichte es ihm locker zum Meistertitel.

