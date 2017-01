Er ist am Vormittag erst aus Montreal eingeflogen. Und spielt am Abend, als sei er gar nie weg gewesen. Zwei Treffer, davon einer in Unterzahl plus zwei Assists steuert er zum 6:2-Heimsieg gegen Moncton bei.

Hischier erzielt das wichtigste Tor des Abends. Moncton hat sich aufgefangen, kommt wieder auf 3:2 heran. Das Momentum droht zu kippen. Es wird ganz still in der Arena. Und genau in diesem Augenblick ist die Nummer 13 der Halifax Mooseheads da und erzielt 45 Sekunden später das 4:2. Die Partie ist entschieden. «Nicooooooo Hischieeeeeee».