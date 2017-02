Von einem Coup ist die Rede, oder von einem Rentenvertrag, der die Swiss Indoors Basel auch in den nächsten Jahren zu einem Premium-Anlass mache. Roger Federer (35), aufgewachsen in Gehdistanz zur St. Jakobs-Halle, dort einst Balljunge und heute der erfolgreichste Spieler der Geschichte, hat sich vertraglich bis 2019 zur Teilnahme an seinem Heimturnier verpflichtet.

Weil es in der Vergangenheit im Zuge schleppender Verhandlungen um eine neue Vereinbarung auch schon zu einem monatelangen offenen Zwist, verletzten Eitelkeiten und gegenseitigen Beschuldigungen zwischen Turnierdirektor Roger Brennwald und Management Federers gekommen war, das für alle Beteiligten schädlich war, wird die Vereinbarung nun als Erfolg taxiert.

Brennwald: «Ein Glücksfall»

«Ein Glücksfall», sagt Turnierdirektor Roger Brennwald (70) mit gewohntem Pathos, obwohl Federer, mit sieben Titeln Rekordsieger, in der Vergangenheit auch schon ohne eine vertragliche Vereinbarung in Basel angetreten ist. «Für Basel tönt diese Nachricht vielleicht selbstverständlich, aber niemand auf der ATP-Tour kann derzeit Ähnliches vermelden», unterstreicht Brennwald.

Das sind alle Turniersiege von Roger Federer: