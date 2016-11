Dortmunds Trainer Thomas Tuchel erlebte bereits in seiner ersten Champions-League-Saison Unglaubliches. «Keine Ahnung, ich habe so etwas auch noch nicht erlebt. Das ist schwer zu analysieren. Ich weiß nicht, ob man diesem Spiel mit diesem Ergebnis so sachlich begegnen kann. Aber ich kann heute auf jeden Fall wunderbar schlafen.» Mit diesen Worten versuchte der 43-Jährige, das Spiel zu beschreiben.

Doch Tuchel hat Recht, denn solch eine Torflut wie diejenige am Dienstagabend zwischen seiner Borussia und Legia Warschau ist in der Champions League ein Novum.

Eine Auswahl von Partien in der Königsklasse, in denen beinahe so viele Tore fielen: (Nur Spiele der Gruppen- sowie K.O.- Phase.)

11 Tore

AS Monaco - Deportivo La Coruña 8:3. Gruppenphase der Saison 2003/2004.