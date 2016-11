Der Automobil-Hersteller begründete den erwarteten Schritt mit der Neuausrichtung seines Motorsport-Programms. Das Unternehmen will sich ab 2017 auf neue Technologien und den Kundensport konzentrieren. "Mit dem anstehenden Ausbau der Elektrifizierung unserer Fahrzeugpalette müssen wir all unsere Anstrengungen auf wichtige Zukunftstechnologien konzentrieren", sagte ein Sprecher.

VW war 2013 mit einem Werksteam in die WM eingestiegen. Die Wolfsburger holten in dieser Zeit alle Titel. Der Franzose Sébastien Ogier und sein Beifahrer Julien Ingrassia wurden vier Mal nacheinander Weltmeister, am vergangenen Sonntag in Wales sicherte sich VW ebenfalls zum vierten Mal auch die Marken-WM.

Bereits letzte Woche hatte die Marke Audi, die dem Volkswagen-Konzern angehört, aus den gleichen Gründen den Ausstieg aus der Langstrecken-WM beschlossen.