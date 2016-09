Rosberg, der am Sonntag zum 200. Mal zu einem Grand Prix starten wird, war im Qualifying eine Klasse für sich. Ricciardo distanzierte er auf der entscheidenden Runde gleich um über eine halbe Sekunde. Dies auf einem Rundkurs, auf dem er und Lewis Hamilton im anderen Mercedes im vergangenen Jahr die Qualifikation mit 1,5 respektive 1,4 Sekunden Rückstand chancenlos geblieben waren.

Ricciardo hatte sich ebenso wie Teamkollege Max Verstappen in Singapur grosse Chancen ausgerechnet, die Fahrer des Teams Mercedes stärker zu fordern beziehungsweise sie wieder einmal in die Schranken zu weisen, zumal auf dem Marina Bay Street Circuit die Vorteile des Red-Bull-Autos in Bezug auf den erforderlichen Abtrieb sehr gut zur Geltung kommen. Gegen Rosberg war an diesem Tag aber kein Kraut gewachsen. Verstappen klassierte sich hinter Hamilton als Vierter.

Das Duo von Mercedes herauszufordern hatte auch Sebastian Vettel im Sinn gehabt. Für den Deutschen im Ferrari endete das Qualifying aber bereits im ersten Teil. Vettel, der im Vorjahr den Grand Prix von Singapur zum vierten Mal gewonnen hatte, wurde von einem gebrochenen Stabilisator eingebremst. Er wird das Rennen am Sonntag von ganz hinten aufnehmen müssen.

Marcus Ericsson im einen Sauber-Auto überstand die erste Tranche des Qualifyings. Der Schwede wird von Platz 16 zu seinem 50. Formel-1-Rennen starten. Sein Teamkollege Felipe Nasr wird in der Startkolonne zwei Positionen weiter hinter stehen. Der Brasilianer hatte es als zuvor letzter Fahrer der Zürcher Equipe in den zweiten Teil geschafft. Ende Juli war er in Ungarn ebenfalls von Platz 16 losgefahren.

Singapur. Grand Prix von Singapur. Startaufstellung: 1 Nico Rosberg (GER), Mercedes, 1:42,584. 2 Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,531 zurück. 3 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,704. 4 Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,744. 5 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,956. 6 Carlos Sainz (ESP), Toro Rosso-Ferrari, 1,613. 7 Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Ferrari, 1,885. 8 Nico Hülkenberg (GER), Force India-Mercedes, 1,895. 9 Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda, 1,969. 10 Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 1,998. - Nach dem zweiten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 11 Valtteri Bottas (FIN), Williams-Mercedes. 12 Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes. 13 Jenson Button (GBR), McLaren-Honda. 14 Esteban Gutierrez (MEX), Haas-Ferrari. 15 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 16 Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari. - Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 17 Kevin Magnussen (DEN), Renault. 18 Felipe Nasr (BRA), Sauber-Ferrari. 19 Jolyon Palmer (GBR), Renault. 20 Pascal Wehrlein (GER), Manor-Mercedes. 21 Esteban Ocon (FRA), Manor-Mercedes. 22 Sebastian Vettel (GER), Ferrari. - 22 Fahrer im Training.