Von seiner 11. Pole-Position aus setzt sich der 30-jährige Emmentaler nach 25 Runden auf den letzten Metern um 0,010 gegen den Italiener Franco Morbidelli und um 0,520 Sekunden gegen den Deutschen Sandro Cortese durch.

Lüthi dominierte das Rennen von Beginn an, musste nur in der dritten Runde kurz das italienische Duo Morbidelli und Mattia Pasini, der später stürzte, vorbeilassen. Bis zur drittletzten Runde behauptete er die Führung souverän. Und als Morbidelli auf dem Weg zu seinem ersten GP-Sieg die Führung übernahm, wartete Lüthi mit seinem Konter bis zur letzten Kurve.

Weil die anderen WM-Titelanwärter alle patzten, sind die Chancen auf seinen zweiten WM-Titel nach 2005 stark gestiegen. Lüthi verkürzte den Rückstand nach seinem 14. Triumph und vor den letzten zwei Rennen in einer Woche in Malaysia und am 13. November in Valencia um 21 Punkte und hat mit jetzt 204 Punkten nur noch 22 Zähler Rückstand auf den WM-Leader Johann Zarco. Der Weltmeister kam nie auf Touren und klassierte sich nur im 12. Rang. Der bisherige WM-Zweite Alex Rins und der WM-Vierte Sam Lowes stürzten.

Jesko Raffin fuhr nach seinem sensationellen 5. Trainingsrang lange in der Gruppe mit Zarco mit, musste sich am Ende aber als 13. mit nur drei WM-Punkten begnügen, Robin Mulhauser verpasste die WM-Punkte als 17. deutlich.

Rote Flagge in der Moto3

Das Moto3-Rennen wurde mit der Roten Flagge nach mehreren Stürzen unterbrochen. Den Unterbruch ausgelöst hat ein Crash, bei dem der Italiener Enea Bastianini über den Schotten John McPhee fuhr. McPhee musste mit Krankenwagen abtransportiert werden, war aber bei Bewusstsein.

Nach dem Neustart dominierte wie schon zuvor der Südafrikaner Brad Binder, der schon vor seinem 6. Saisonsieg bereits als Weltmeister festgestanden hat. Pech hatte Fabio Quartararo, der