Dass Tom Lüthi den Titel durch die drei Nuller in Assen, auf dem Sachsenring und in Brünn verschenkt hat, schien längst klar. Aber Titelverteidiger und WM-Leader Johann Zarco ist gestern nur auf Platz 12 gefahren. Nun hat Tom Lüthi doch noch eine Titelchance. Das grosse Rechnen kann beginnen.

Zarco immer noch im Vorteil

Beschränken wir uns auf das einfachste Rechenbeispiel. Tom Lüthi gewinnt am nächsten Sonntag auch in Malaysia (Sepang) und am 13. November in Valencia. Das ist durchaus möglich. Er hat 2011 in Malaysia und 2014 in Valencia gewonnen. Gewinnt er zweimal, dann kommt er auf ein Total von 254 Punkten. In diesem Falle muss Johann Zarco, weil bei Punktgleichheit Tom Lüthi mehr Siege aufzuweisen hat, 29 Punkte holen. Das ist, wenn Tom Lüthi zweimal gewinnt, mit folgenden Platzierungen möglich. 2. und 7. (20 und 9 Punkte) oder 3. und 4. (16 und 13 Punkte)

Es gibt noch eine viel einfachere Rechnung. Wenn Johann Zarco noch eines der beiden ausstehenden Rennen gewinnt, dann ist er Weltmeister. Denn mit einem Sieg kommt er auf 251 Punkte und Tom Lüthi, selbst wenn er Zweiter wird, nur auf 224. Den dadurch eingehandelten Rückstand von 27 Punkten kann er in einem Rennen nicht mehr aufholen. Johann Zarco kann also den Titel schon am nächsten Sonntag holen.

Somit kündigt sich ein Drama an. Vor einem Jahr hat der Franzose in Malaysia vor Tom Lüthi gewonnen. Nun ist aber die Strecke neu asphaltiert worden und die Anpassung an den neuen Belag wird bei der Abstimmung der Maschine und der Reifenwahl entscheidend sein.

Johann Zarco kann aus eigener Kraft als erster Pilot der Geschichte den Moto2-Titel verteidigen. Tom Lüthi muss alles in die Waagschale werfen – und vor allem rechnen. Leider müssen im Sport in der Regel die Verlierer rechnen.