Das Gespräch mit den Journalisten scheint für sie ein Spiel zu sein. Shiffrins mediale Erfahrung kommt nicht von irgendwoher: Schon als Teenagerin sorgte sie mit ihren Leistungen auf der Piste für Rummel. Bereits mit 16 Jahren steht sie zum ersten Mal auf dem Podest – im Slalom in Lienz wird sie Dritte. Mit 17 gewinnt sie ihr erstes Weltcup-Rennen – den Slalom in Åre. Es ist der Beginn einer steilen Karriere, die nur eine Richtung kennt: aufwärts. Ein Jahr später steht sie an den Weltmeisterschaften in Schladming ganz oben: Gold im Slalom.

Gold in Sotschi

In ihrer Paradedisziplin im Stangenwald folgen eine Goldmedaille an den Olympischen Spielen in Sotschi, eine weitere WM-Goldmedaille in Beaver Creek und der Sieg in der Slalomgesamtwertung. Das, worauf unzählige Athletinnen während ihrer ganzen Karriere hinarbeiten, gelingt Shiffrin mit einer unvergleichlichen Leichtigkeit. Wie überlegen Shiffrin im Slalom auftritt, verdeutlichte die vergangene Saison. In Aspen gewann sie mit über drei Sekunden Vorsprung den Slalom – ein Rekord. Und trotz Knieverletzung, die sie drei Monate ausser Gefecht setzte, holte sie sich in der Slalomgesamtwertung den vierten Platz.