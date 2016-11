Das ungleiche Duell fand 2013 statt. Im Jahr, als er mit 22 erstmals Schach-Weltmeister wurde. Heute ist Carlsen 25 und verteidigt in New York seinen Titel zum zweiten Mal.

Doch Magnus Carlsen ist nicht nur aufgrund seines aussergewöhnlichen Talents wichtig für das Schach. Carlsen soll den Sport hip machen. Als Popstar in etwas, das so gar nicht poppig scheint. Eher verstaubt und altmodisch. Im nächsten Jahr hat er eine Gastrolle in der beliebten und weltweit bekannten TV-Comic-Serie «Die Simpsons». In seiner Heimat Norwegen ist er zweimal in einer Ausgabe von «Donald Duck» erschienen. Nebenbei modelte er als erster Schachspieler überhaupt für eine Mode-Firma.

Ein Wunderkind

Sein Manager vermarktet ihn gut. Carlsen selbst hingegen erinnert an einen Künstler. Irgendwie gefangen. Wie ein Musiker, der erst durch sein Management zum Popstar wird. Es ist eine Rolle. Carlsen selbst denkt und spielt Schach.

Der Grat zwischen Genie und Wahn ist schmal, sagt man. Bei Künstlern zeigt sich das oft besonders deutlich. Carlsen nennen sie den «Mozart des Schachs». Vielleicht auch deswegen, Carlsen sagte in einem Interview: «Einige meiner Dämonen behalte ich lieber für mich.»

In der Schule war Carlsen ein Aussenseiter und wurde gemobbt. Ein aktueller Kinofilm mit zahlreichen alten Aufnahmen zeigt, wie verletzlich er war. Mit fünf soll er alle 400 Kommunen Norwegens mit Fläche, Einwohnerzahl und Flagge auswendig gekannt haben, sagte der Regisseur Benjamin Ree der «Zeit.» Im gleichen Alter lernte er von seinem Vater das Schachspiel, entdeckte den Ehrgeiz dafür aber erst, als seine Schwester besser spielte. Sein Talent: einmalig.