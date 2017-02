Die Schweizer Rekordhalterin war die einzige Athletin, die beim vierten Event der IAAF World Indoor Tour 2017 erst auf 4,50 m in den Wettkampf einstieg. Damit unterstrich die 33-jährige Bielerin ihr grosses Selbstvertrauen. Dieses hat ihren guten Grund, wie sie eindrücklich demonstrierte. Büchler übersprang sowohl 4,50 als auch 4,60 m im ersten Anlauf. Diese beiden erfolgreichen Sprünge reichten, um sich den Sieg zu sichern.

Die Amerikanerin Mary Saxer musste sich mit 4,50 m begnügen, die Deutsche Lisa Ryzih verzeichnete gar einen Nuller. Die Schweizerin versuchte sich dreimal auf 4,70 m und es fehlte nicht viel, um sich mit einem geglückten Sprung an Position drei der Jahres-Weltbestenliste vorzuarbeiten. In dieser liegt sie mit 4,61 m momentan an 7. Stelle.

Nach Platz 2 in Düsseldorf (GER) und Platz 3 in Clermont-Ferrand (FRA) schaffte Nicole Büchler am Freitagabend erstmals in diesem Jahr den Sprung zuoberst auf das Podest. Ausserdem erfüllte sie zum zweiten Mal die Limite für die WM im August in London (GBR/4,55 m).