Damit verpasst sie die Hallen-EM nächste Woche in Belgrad (SER). Büchler litt in den vergangenen Tagen an ungewöhnlich starken Rückenschmerzen. Eine ärztliche Untersuchung ergab, dass der Auslöser eine Diskushernie ist, die eine Trainings- und Wettkampfpause erfordert.

Diese Verletzung ist umso bedauerlicher, weil Büchler im vergangenen Sommer bereits die Europameisterschaften in Amsterdam (NED) aus Verletzungsgründen verpasste, bevor sie wenige Wochen später in Rio de Janeiro glänzende Olympia-Sechste wurde.