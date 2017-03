Dem 1,86 m grossen Athleten kamen die Bedingungen bei deutlichen Plusgraden und sehr weicher Spur nicht entgegen. «Der tiefe Schnee ist für mich als sehr grossen Athleten und mit einem aus den Beinen heraus arbeitenden Laufstil ein Nachteil», sagt Hug. Deshalb sei er auch zufrieden mit seiner Leistung. «Ich habe alles gegeben, bis zum letzten Meter wirklich hart gekämpft. Am Schluss konnte ich mich fast nicht mehr auf den Beinen halten.»

Will er im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang in zwölf Monaten nochmals einen spürbaren Schritt vorwärts tun, dann gilt das Augenmerk der Konkurrenzfähigkeit in der entscheidenden Rennphase.

Hug weiss das und traut sich für seinen wahrscheinlich letzten Wettkampfwinter diesen wegweisenden Schritt auch zu. Er macht darauf aufmerksam, dass in dieser Saison eine Verletzung im Spätsommer wichtige Vorbereitungswochen gekostet habe.

Trotzdem darf sich Tim Hugs Bilanz nicht nur an der WM sehen lassen. Er fand einerseits punkto seiner Resultate zu einer bemerkenswerten Konstanz knapp jenseits der Top 10. Und auch die Ausgeglichenheit zwischen Springen und Laufen– die Basis für jeden guten nordisch Kombinierer – ist derart stabil wie wohl noch nie in seiner Karriere. Gute Vorzeichen für einen letzten grossen Schritt in seiner Karriere.