Dann sind Sie ja von der Entlassung nicht überrascht worden.

Doch, ein wenig schon. Ich spürte zwar am Montag, dass etwas in der Luft liegt. Aber ich habe eher mit einem Ultimatum als mit einer Entlassung gerechnet. So in dem Sinne: Nun muss ich die zwei nächsten Partien gewinnen, sonst ist es vorbei.

Welche Fehler haben Sie gemacht?

Ich war letzte Saison nicht mehr nahe genug an der Mannschaft. Das mag damit zusammenhängen, dass ich im neuen Stadion mein eigenes Trainerbüro hatte und nicht mehr gleich alles mitbekommen habe. So wusste ich nichts über die Schwierigkeiten mit Daniel Steiner. Ich habe mir dann vorgenommen, diese Saison näher dran zu sein.

Und trotzdem hat es nicht mehr funktioniert.

Es kommt mir fast so vor, als habe es so kommen müssen. Als sei meine Zeit in Biel nun abgelaufen. Ich bin 2006 nach Biel gekommen und seither haben wir so viele Schlachten gemeinsam geschlagen. Erst war ich Sportchef und es hat geheissen: Wir müssen aufsteigen, sonst kommt nie ein neues Stadion. Wir haben das geschafft. Dann mussten wir oben bleiben. Auch das ist uns gelungen. Und nun, da wir das neue Stadion haben, kommt es mir fast vor, als sei es für mich Zeit zu gehen. Als beginne jetzt eine neue Zeit. Es sollte nicht mehr sein. Der Puck wollte nicht mehr meinen Weg gehen.