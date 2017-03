Für Rodriguez ist dieser 31. August 2016 eine Erlösung – für viele Beobachter ein weiteres Exempel eines talentierten Fussballers, der den Lockrufen aus dem Ausland zu früh erlag und sich nun daheim wieder resozialisieren muss.

Denn als Rodriguez den FC Zürich im Sommer 2015 Richtung Bundesliga verliess, konnte man ihn sich 2017 an so manchen Orten vorstellen. Bloss nicht beim FC Luzern, zurück in der Super League.

Training beim Karate-Weltmeister

Rodriguez’ Aufstieg beginnt mit 18 Jahren beim FCZ. Er, dem nachgesagt wird, talentierter als seine älteren Brüder Ricardo und Roberto zu sein, spielt bald auch in der Europa League, und ein wenig später zählt er bereits zum Stammpersonal.

Cico nennen sie ihr schnuckeliges Talent in Zürich. Um körperliche Defizite auszumerzen, trainiert Rodriguez zu dieser Zeit wöchentlich mit Elson Kabashi, einem Karate-Weltmeister. Er nimmt Karate-Tugenden wie Ernsthaftigkeit oder Mut mit auf den Rasen. Bald sagt er Sätze wie: «Ich möchte die gleiche Karriere wie mein Bruder machen.»

Die Nachahmung gelingt ihm im Sommer 2015 zumindest geografisch formidabel. Rodriguez wechselt für rund 2 Millionen Franken nach Wolfsburg. Dorthin also, wo auch sein Bruder Ricardo spielt. Der deutsche Boulevard tauft ihn sogleich «Mini-Rodriguez».