Die Schweizer lagen zur Pause nur mit 11:12 zurück und schnupperten in der zweiten Halbzeit sogar am Sieg gegen den haushohen Favoriten. In der Schlussviertelstunde führten sie immer wieder und lagen auch vier Minuten vor dem Ende noch mit 22:21 vorne.

Das entscheidende Gegentor kassierte die Schweiz erst 66 Sekunden vor Schluss. Für die Schweizer kam erschwerend hinzu, dass sie von den letzten drei Minuten zwei wegen einer umstrittenen Strafe gegen Pascal Vernier in Unterzahl bestreiten mussten.

Das Spiel verzeichnete einen Zuschauerrekord fürs Schweizer Handball. 10'040 Fans waren ins nahezu ausverkaufte Hallenstadion gekommen.