Jetzt ist es Michelle, die um eine Medaille zittert. Nicht lange jedoch. Weil Lara Gut verletzt passen muss, kommen nur noch Ilka Stuhec und Sofia Goggia. Beide fliegen nach wenigen Toren raus.

Wendy und Michelle fallen sich in die Arme, den Tränen nahe. Die Freude überkommt die Freundinnen. Seit Jahren gehen sie Seite an Seite. Erstmals kreuzten sich ihre Wege, als sie gerade zehn Jahre alt waren. Beim Migros-Grandprix 2003 strahlten sie als kleine Knirpse gemeinsam vom Podest. Michelle als Erste, Wendy als Dritte.

Jetzt also teilen sie das WM-Podest, mit Wendy ganz oben und Michelle direkt dahinter. «Wir haben so viel zusammen erlebt. Schönes, Schwieriges, Lustiges», sagt Michelle. Und Wendy sagt: «Wir sehen uns öfter als unsere Familien. Das schweisst zusammen.» So bleibt am Ende das Bild zweier Freundinnen. Arm in Arm mit einem riesigen Lachen im Gesicht. Und irgendwie ist in dem Moment alles andere egal.