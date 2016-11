Der Realist

Heitz will selber Fussball spielen. Er tritt dem FC Therwil bei. Später spielt er für Oberwil. Es ist die Blütezeit des FC Liverpool. Die Magie der Reds erfasst auch Heitz. Als er während eines Juniorenturniers in Göteborg ein Autogramm von Kevin Keegan ergattern kann, ist dies der grösste Moment im Leben des 15-jährigen Jungen. Aber Heitz hat wie so viele andere nicht das Talent seines Idols. Was er klaglos hinnimmt, seine Leidenschaft für den Fussball aber in keiner Art und Weise beeinträchtigt. «Die Erkenntnis, dass es nicht für eine Profikarriere reicht, schmerzte nicht. Denn ich konnte mich schon damals sehr gut selber einschätzen», sagt er.

Heitz beginnt mit dem Studium. Recht und Englisch. Nebenbei ist er Ergänzungsspieler in der 2. Liga und mit 21 bereits Spielkommissions-Präsident beim FC Oberwil. Heitz findet Gefallen am «Mänätschen». Und er findet auch Gefallen, als freier Mitarbeiter für die «Basler Zeitung» das «Amateur-Spiel des Wochenendes» in Worte zu fassen. Was zwangsläufig darunter leidet, ist das Studium. Die logische Folge: Heitz hat bis heute keinen Uni-Abschluss.

Der Journalist

Als «bissiger Journalist, begabter Schreiber und hervorragender News-Jäger» beschreibt ihn der früherer FCB-Medienchef Josef Zindel. «Heitz hat schon damals wie kaum ein anderer Sportjournalist das Internet optimal genutzt. Er war trickreich, aber seriös.» Für andere war er ein journalistischer Lausbub. Heitz kann gut damit leben. Er sagt: «Es gibt viele Artikel, auf die ich heute nicht mehr stolz bin. Im jugendlichen Bemühen um Anerkennung waren meine Beiträge häufig mit einer gewissen Süffisanz gewürzt. Ich kam gewiss etwas naseweis rüber. Aber es ist das Los des Journalisten, dass ihm viele Fakten nicht bekannt sind oder nicht offengelegt werden.»

In der Szene sorgt Heitz für Aufsehen. Christoph Graf, heute Spielerberater, damals in leitender Funktion auf der «Blick»-Sportredaktion, macht dem Basler mehrmals ein Angebot. Doch Heitz lehnt ab. Zürich und der Boulevard schrecken ihn vorerst ab. «Ich musste später nicht leer schlucken, als ich hörte, dass aus dem Journalisten Heitz der Sportdirektor Heitz würde», sagt Graf. «Denn ich kannte seine Intelligenz und seine analytischen Fähigkeiten.»

2005 gelingt es dem Boulevardblatt trotzdem, Heitz zu engagieren. Er heuert als Blattmacher an. Es sind wenige Monate, in denen wir zusammenarbeiten. In Erinnerung bleibt mir, wie wir gemeinsam das Titel-Duell zwischen dem bereits grossen FC Basel und dem kleinen FC Thun als Asterix-&-Obelix-Comic inszenierten. «Für Klamauk muss man sich nicht schämen», sagt Heitz heute. Trotz der Episode fühlt sich Heitz beim «Blick» unwohl und schaut sich nach einer Alternative um. Gross ist seine Erleichterung, als es seinem Kumpel Andreas Werz gelingt, Heitz im Medien-Team der Fifa zu installieren.

Der Zürcher

«Ich habe in meinem ganzen Leben nie jemanden getroffen, der fussballverrückter ist als Heitz», sagt Werz. «Er hat ein unglaubliches Faible und Flair, Spieler richtig einzuschätzen. Ausserdem ist er ein loyaler, treuer Freund und ein ganz feiner Mensch. Selbst jetzt, wo er sich etwas einbilden könnte, veranstaltet er keinen Zirkus um seine Person.»

Ausgerechnet die Zeit in Zürich, der Stadt des Erzrivalen, erweist sich für Heitz als Glücksfall. Ohne Zürich gäbe es den FCB-Sportdirektor Heitz wohl kaum. Bei der Fifa erweitert er sein Netzwerk. Und der Abstand zum FCB erlaubt es ihm, den Kontakt mit dem heutigen FCB-Präsidenten Bernhard Heusler zu intensivieren. Die beiden begegnen sich erstmals 2005, als Heusler in den Vorstand gewählt wird.

Beim FCB schreiben wir das Zeitalter der Alphatiere: Trainer Christian Gross und Mäzenin Gigi Oeri. Für Heusler keine einfache Konstellation, sich in diesem Gebilde zu positionieren. Doch in Heitz findet er einen Sparringpartner und Berater, mit dem er sich fast täglich austauscht, der ihn darin bestärkt, alles zu unternehmen, um den Vertrag mit Matías Delgado zu verlängern. «Herausragend ist sein Fachwissen sowie seine Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge in kurzer Zeit zu entschlüsseln», lobt Heusler.

In Zürich trifft sich Heitz alle zwei Wochen mit Erich Vogel, dem Sportchef-Doyen, zum Abendessen. Es sind lange Abende. Denn Vogel weiss viel zu erzählen. Über die Aufgaben, Pflichten und die Fallen eines Sportchefs. Irgendwann reift bei Vogel die Erkenntnis: Heitz ist das grösste Sportchef-Talent, das die Schweiz je gesehen hat. Und weil Vogel nicht dafür bekannt ist, entdeckte Talente den anderen zu überlassen, will er Heitz bei GC installieren. Es gelingt ihm nicht. Heusler ist schneller.

Der Eindringling

«Ja, vermutlich wäre ich zu GC gegangen», sagt Heitz. «Schliesslich hat sich durch die Gespräche mit Vogel der Wunsch manifestiert, etwas in Richtung Sportchef zu machen. Man muss ziemlich borniert sein, wenn man beabsichtigt, nur beim Lieblingsklub arbeiten zu wollen. Aber ja: Ich bin ein Glückskind.»

Eigentlich ist nicht der FC Basel, sondern Marco Streller schneller als GC. 2004 verlässt der Stürmer den FCB. Nicht im Guten. In die Öffentlichkeit posaunt er, das Angebot von Frau Oeri nicht mal geprüft zu haben. Nur drei Jahre später will der Stürmer zurückkehren. Doch Zeit heilt nicht alle Wunden. Zumindest nicht jene von Gigi Oeri. Streller hat beim FCB keinen Ansprechpartner, den er einerseits gut kennt und der ihm andererseits gut gesinnt ist. Also ruft er Fifa-Mann Heitz an und fragt, ob nicht er etwas in die Wege leiten könne. Er habe doch einen guten Draht zu Heusler. Und: Es eile. Nürnberg erwarte in 24 Stunden einen Entscheid.