Der Einstieg ins Metier des Shuttle-Fahrers bedingt zuerst einmal einen Moduswechsel: Warten muss ein Fahrer können. Eine tüchtige Portion Gelassenheit schadet auch nicht in der Bewältigung der Aufgabe.

Etwas erstaunt musste ich zur Kenntnis nehmen, dass ausgerechnet die «VIP» unter den Voluntari diesen Gelassenheits-Modus nicht immer erreicht haben und beim Warten schnell mal ungeduldig werden. VIP steht übrigens in diesem Fall für «vegl in pensiun» (Alte in Pension), wie mir ein Engadiner väterlich erklärt hat.

Wenn ein Fahrer von der Disposition mit einem Spezialauftrag «beglückt» wird, kann das durchaus mit Warten verbunden sein. Ich hatte das Glück, den Moritz – nicht den Leuenberger – in den Zielraum fahren zu dürfen.

Dass es von dieser Aktion kein Selfie gibt, ist einerseits dem Umstand zu verdanken, dass er leider noch nicht verkleidet war, und anderseits seinem ausdrücklichsten Wunsch nach Diskretion. Ohne die Maskierung war ich unsicher ob der korrekten Identität meines Fahrgastes. Meine logische Frage, ob er das Maskottchen sei, war dessen Begleiter aber schon zu viel, sodass er mich auf Englisch zwar leise, aber ordentlich anpfiff.