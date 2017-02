VIP in St. Moritz – diese Kombination suggeriert Pelz, Krokodil-Handtaschen, Cüpli, Kronleuchter, Masslosigkeit. Wer den wuchtigen, zweistöckigen Bau im Zielbereich betritt, ist überrascht. Und fühlt sich als «Normalo» nicht fremd.

Es wird in diesen Tagen in vielen Gesprächen und an den verschiedenen Schauplätzen deutlich: St. Moritz will die WM nützen, um wegzukommen vom Image, bloss ein Tummelplatz für den Geldadel zu sein. Die Menschen sollen erkennen, dass man hier ohne dickes Portemonnaie ebenso auf seine Kosten kommt.

Dies zeigt sich auch im VIP-Zelt: Wer will, darf mit den Skischuhen rein. Das Interieur ist gediegen, aber keinesfalls so, dass man sich kaum traut, es anzufassen. Die Gäste vermischen sich, abgrenzende Einzellogen für die Superpromis und Superreichen wie in Fussballstadien sind Fehlanzeige. Zum Essen gibts Älpler-Magronen, Farfalle und Nusstorte. «Alpiner Schick» ist das Motto, sagt Tanja Harrer, die uns durch die zwei Etagen führt. Unten der Silberbereich, oben der Goldbereich mit der Aussenterrasse, von der aus man beste Sicht auf den Zielhang hat.