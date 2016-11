Wenn die U21 des FC Basel heute gegen den FC Tuggen antritt, steht Djordje Nikolic (19) zwischen den Pfosten. Das wäre bis vor kurzem noch undenkbar gewesen. Denn das Migrationsamt drohte, Spielern wie dem serbischen Goalie-Talent bei einem Einsatz in der Promotion League die Arbeitsbewilligung zu entziehen. Warum?

Nikolic wurde schon zu Beginn der Saison einmal in der U21 eingesetzt. Dann aber intervenierte das kantonale Migrationsamt, beanstandete den Einsatz des Serben. Denn laut Ausländergesetz erhalten Fussballer aus Drittstaaten, aus Ländern also, die weder der EU noch der Europäischen Freihandelszone (Efta) angehören, nur eine Arbeitsbewilligung, wenn sie für ein Team in der Challenge oder der Super League geholt werden und auch dort spielen. Bei Missachtung könnten die Beamten den entsprechenden Spielern die Arbeitsbewilligung entziehen.

Kopfschütteln bei den Klubs

Die Paragrafen machten dem FCB diese Saison in mehr als einem Fall einen dicken Strich durch die Rechnung. So konnte der Ivorer Geoffroy Serey Die nach seiner mehrmonatigen Verletzungspause nicht mit Einsätzen in der U21 an die 1. Mannschaft herangeführt werden. Genauso wenig durften die Basler den im Sommer verpflichteten paraguayischen Verteidiger Blas Riveros im Nachwuchs spielen lassen. Obschon es sportlich absolut Sinn gemacht und dem 18-Jährigen die Anpassung an ein neues Land, eine fremde Sprache, einen anderen Fussball mit Sicherheit erleichtert hätte. Dasselbe gilt auch für Djordje Nikolic.