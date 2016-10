Diego Benaglio und Ricardo Rodriguez, die Schweizer Söldner bei Wolfsburg, werden demnach in Kürze einen neuen Trainer bekommen. Einstweilen wird die Mannschaft von U23-Coach Valérien Ismaël betreut, dem früheren Verteidiger von Werder Bremen und Bayern München.

Wolfsburg startete Ende August vielversprechend mit einem 2:0-Sieg in Augsburg in die Meisterschaft. Aus den sechs Spielen seither resultierten jedoch drei Unentschieden und drei Niederlagen. Am Sonntag verlor die Mannschaft daheim gegen Aufsteiger Leipzig 0:1.