Viel Lob für den FCB

Die Leistung aber macht Hoffnung. Präsident Bernhard Heusler kommt fast schon ins Schwärmen: «Positiv ist, dass wir eine Visitenkarte abgeben konnten. Wir haben auf allerhöchstem europäischem Niveau gezeigt, dass unsere hervorragend Fussball spielen kann.» Dass er nicht unter Verblendung leidet, bezeugt eine andere Anekdote: Im Prinzenpark sind am Mittwochabend alle Präsidenten sämtlicher Ligue-1-Klubs zu Gast. Sie sind für eine Versammlung nach Paris gekommen. «Der eine oder andere kam in der Pause oder nach dem Spiel zu mir und meinte, dass sie hier nie so viele Chancen herausgespielt hätten wie der FC Basel», erzählt Heusler. Unter den Gratulanten auch die Präsidenten von Marseille, das am Wochenende in Paris spielt, und Ligue-1-Tabellenführer Nizza.

Trotz der Enttäuschung nach der Niederlage: Der FCB scheint den Glauben an sich selbst wieder gefunden zu haben. Und er lässt sich auch von den Gerüchten um Sportchef Georg Heitz nicht aus der Ruhe bringen. Wie die Sportbild schreibt, soll der Hamburger SV an ihm interessiert sein. Bernhard Heusler sagt dazu: «Für uns ist das unterdessen Business as usual.» Was er meint: Es gab solche Gerüchte in den letzten Monaten und Jahren immer wieder. Auch um ihn. Beunruhigen lassen sich die Basler wenigstens gegen aussen nicht. ​