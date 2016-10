Ein Terrain, das tief in den Nachwuchs greift. Nur hat GC in diesem Bereich kein Mangel an Trainern. Einer von ihnen ist Johann Vogel. Der schlauste, spielintelligenteste Fussballer, den die Schweiz in den letzten 30 Jahren gesehen hat. Und ausgerechnet Bernegger, ein Trainer, der vorzugsweise die Knöpfe der Emotionen drückt, soll Vogels Spieler in Taktik und Technik voranbringen? Das ist, als würde Donald Trump das Gleichstellungsbüro der UNO leiten. «Das mit Bernegger funktioniert», glaubt Huber. «Auch wenn alle ein gewisses Ego haben, müssen die Räder ineinandergreifen. Bisher gibt es überhaupt keine Anzeichen für ein Kompetenzgerangel. Sowieso geht es darum, dass Fachwissen aller zum Wohl von GC einzusetzen.»

Das Wohl von GC liegt nicht im Mittelmass. Huber will die Hoppers in zwei, drei Jahren an die Spitze der Super League führen. Nur, wie soll das bei einem Klub funktionieren, der jährlich 12 Millionen einnimmt, aber 20 Millionen Franken ausgibt?

Die Suche nach Investoren

Nun, Herr Huber, wie wollen Sie GC unter diesen Umständen an die Super-League-Spitze führen? «Wenn alles so bleibt, wie es ist, schaffen wir das nicht. Das Ziel können wir nur erreichen, wenn das Projekt von Menschen getragen wird, die an uns glauben.» Sprich: GC sucht Investoren, Partner – Geld. Wer ausser Basel und YB tut das nicht? Allein, weil GC ein strukturelles Defizit von acht Millionen Franken hat, sind die Zürcher im Wettstreit um Investoren gegenüber der Konkurrenz im Nachteil. Sprich: GC benötigt pro Saison allein 8 Millionen für den Status quo – Wachstum kostet zusätzlich. «Wir rechnen anders», so Huber. «Mit zusätzlichem Geld haben wir die Möglichkeit, Spieler auch mal zu halten, und müssten nicht ständig einen Umbruch des Teams bewerkstelligen. Das würde die Chancen auf sportlichen Erfolg vergrössern, was wiederum den Transferwert unserer Spieler in die Höhe triebe.»

Nur hat GC aktuell kein heiss begehrtes Objekt für den Transfermarkt. Das Tafelsilber (Dabbur, Tarashaj, Ravet) wurde veräussert. Deshalb sei die Frage erlaubt: Macht ein Investment bei GC überhaupt Sinn? Nun ist auch Huber nicht mehr so gelassen. «Das ist der komplett falsche Ansatz», äussert er sich dezidiert. «Es geht nicht nur um die aktuelle Beurteilung. Aus Sicht eines Investors geht es um das Potenzial, den Aufbau. Ziel muss es sein, den Wert aller Spieler zu erhöhen.» Dann ist wieder Ruhe.