Es ist ein wunderbarer Nachmittag in Lugano. Wüsste man es nicht besser, könnte man denken, der Frühling stehe vor der Tür. Im Stadion Cornaredo geniessen Johan Djourou und Ricardo Rodriguez die warmen Sonnenstrahlen. In einer Stunde beginnt das Training, die Vorbereitung der Schweizer Nati auf das WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer am Sonntag in Luzern läuft auf Hochtouren. «Wir wollen den vierten Sieg im vierten Spiel. Dann können wir im Dezember mit einem guten Gewissen in die Ferien fahren», sagt Rodriguez.

Die beiden stehen nur wenige Meter voneinander entfernt. Wie so oft, wenn sie sich in der Nationalmannschaft gemeinsam auf dem Rasen tummeln. Hätte sich beim VfL Wolfsburg nicht diese dicke Überraschung ereignet, würde man sich auch keine weiteren Gedanken machen. Weil aber bei den «Wölfen» der neue Trainer Valérien Ismaël auf die Idee gekommen ist, den ewigen Linksverteidiger Rodriguez in die Mitte zu versetzen, stellt sich unweigerlich die Frage, ob man jetzt vielleicht gerade den Stamm-Innenverteidiger und dessen Nachfolger vor hat.

29 Jahre alt ist Djourou, Rodriguez erst 24. Der erste ist Captain beim HSV, tief im Abstiegskampf und immer wieder für einen Patzer gut. Weil er sich aber in der Nati stabilisiert und eine gute EM gespielt hat, drängt sich eine Stabübergabe vom Genfer zum Zürcher nicht auf. Zumal Rodriguez erst drei Mal im Zentrum verteidigt hat und noch bestätigen muss, dass Ismaël, einst selbst ein zentraler Abwehrspieler, richtig liegt, wenn er sagt: «Ich sehe in Rodriguez einen Zentrumsspieler.»