Im Vergleich zur Startformation bei der 2:3-Heimniederlage gegen die Schweiz nahm Ungarns deutscher Nationalcoach Bernd Storck drei Änderungen vor. Die Formation war diesmal erwartungsgemäss offensiver ausgerichtet, mit Freiheiten für die offensiv wirkungsvollen Aussenverteidiger Barnabas Bese und Mihaly Korhut wie auch für die Aussenläufer Adam Gyurcso und Balazs Dzsudzsak.

Mit dem 1:0 des Mittelfeldspielers Zoltan Gera nach 34 Minuten war der Match gemäss den Statistiken schon entschieden. Bei ihrem einzigen Punktgewinn in allen 47 Auswärtsspielen einer Qualifikation - es war ein 0:0 in Mazedonien vor der WM 2006 - schossen die Andorraner kein Tor. Als Verteidiger Adam Lang, Söldner in Dijon, kurz vor der Pause nachdoppelte, verflogen alle Zweifel am Ausgang des Spiels.

Telegramm und Rangliste

Ungarn - Andorra 4:0 (2:0). - Budapest. - Tore: 34. Gera 1:0. 43. Lang 2.0. 73. Gyurcso 3:0. 88. Szalai 4:0. - Ungarn: Gulacsi; Bese, Lang, Guzmics, Korhut; Nagy, Gera (84. Bode); Gyurcso (81. Nemeth), Kleinheisler (74. Stieber), Dzsudzsak; Szalai. - Andorra: Gomes; Jesus Rubio, Emili Garcia, Vales, Llovera, San Nicolas; Victor Rodriguez (83. Moreira), Vieira, Cristian Martinez (67. Alex Martinez); Pujol (87. Julia Sanchez), Alaez. - Bemerkungen: Verwarnungen: 15. Kleinheisler. 35. Korhut (beide Foul).