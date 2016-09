Der Paraguayer ist vom mexikanischen Erstligisten Chiapas am vergangenen Montag erstmals entlassen worden, dann aufgrund von Spielerprotesten am Dienstag wieder eingestellt worden. Am Sonntag folgte erneut das Aus.

Nach der 0:3-Heimniederlage gegen Cruz Azul musste der 45-Jährige seinen Hut nehmen. In einer Mitteilung hiess es, die Trennung sei einvernehmlich erfolgt. Cardozo hatte in den vergangenen neun Spielen sieben Niederlagen verantworten müssen. In der Tabelle der Apertura, der Herbstmeisterschaft der mexikanischen Liga MX, liegt Chiapas im 18. und letzten Platz.