Das Unheil nahm für das Schlusslicht aus der Ostschweiz schon nach neun Minuten seinen Lauf, als Tomislav Juric die Innerschweizer auf Vorarbeit von Markus Neumayr in Führung brachte. Tomislav Puljic und Christian Schneuwly erhöhten in der zweiten Halbzeit auf 3:0, so dass Goalgetter Marco Schneuwly für einmal nicht einzugreifen brauchte.

Dank dem Erfolg verbesserte sich Luzern an die 5. Stelle, nunmehr vor dem punktgleichen Lugano.