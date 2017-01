Während Ägypten in seinem zweiten Spiel der Gruppe D den ersten Sieg errang, qualifizierte sich Ghana sich Ghana mit dem zweiten Erfolg vorzeitig für die K.o.-Phase. Auch die Ghanaer liessen es - gegen Mali - bei einem 1:0 bewenden.

Ohne Sieg gegen Aussenseiter Uganda wäre Ägypten in eine sehr delikate Lage geraten. Aber am Ende eines nahezu ereignislosen Spiels erlöste der 31-jährige Mittelfeldspieler Abdallah El-Said von Ägyptens bestem Klub Al-Ahly Kairo seine Mannschaft. Die ausgezeichnete Vorarbeit leistete Mohamed Salah, der wie der zweite frühere Basler Mohamed Elneny als Pfeiler der Mannschaft die ganze Partie bestritt.

Das Tor für Ghana in der in Port-Gentil spielenden Gruppe D erzielte Asamoah Gyan. Der bei Al-Ahli in den Vereinigten Arabischen Emiraten engagierte Captain und Rekord-Internationale traf in der 20. Minute per Kopf.

Afrika-Cup in Gabun. Vorrunde. 2. Spieltag. Gruppe D in Port-Gentil: Ghana - Mali 1:0 (1:0). Ghana ohne Assifuah (Sion/Le Havre, Ersatz). Ägypten - Uganda 1:0 (0:0). - Rangliste (je 2 Spiele): 1. Ghana 6. 2. Ägypten 4. 3. Mali 1. 4. Uganda 0. - Ghana für die Viertelfinals qualifiziert.