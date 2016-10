Nach zuletzt 16 Punkten aus sechs Spielen erlitt die AC Milan gegen Genoa einen empfindlichen Rückschlag. Drei Tage nach dem 1:0 im Heimspiel gegen Meister Juventus Turin unterlagen die Mailänder in Genua 0:3 und verpassten es, erstmals seit 1669 Tagen zumindest für eine Nacht auf Platz 1 vorzurücken.

Damit hat Milan vier der letzten fünf Partien gegen den Mittelfeldklub Genoa verloren. Das junge Team von Trainer Vincenzo Montella geriet bereits in der Startphase in Rückstand und kassierte in Unterzahl in den letzten zehn Minuten die weiteren Tore.

Genoa - Milan 3:0 (1:0). - 22'000 Zuschauer. - Tore: 11. Ninkovic 1:0. 80. Kucka (Eigentor) 2:0. 86. Pavoletti 3:0. - Bemerkung: 56. Rote Karte gegen Paletta (Milan) wegen Fouls.

Rangliste: 1. Juventus Turin 9/21 (17:6). 2. AS Roma 9/19 (23:11). 3. AC Milan 10/19 (16:14). 4. Napoli 9/17 (17:10). 5. Torino 9/15 (19:11). 6. Lazio Rom 9/15 (16:10). 7. Genoa 9/15 (12:7). 8. Chievo Verona 9/14 (10:9). 9. Cagliari 9/13 (16:19). 10. Sassuolo 9/13 (12:14). 11. Atalanta Bergamo 9/13 (12:13). 12. Fiorentina 8/12 (11:9). 13. Bologna 9/12 (10:13). 14. Inter Mailand 9/11 (11:12). 15. Sampdoria Genua 9/11 (10:12). 16. Udinese 9/10 (10:15). 17. Pescara 9/7 (9:14). 18. Empoli 9/6 (2:11). 19. Palermo 9/6 (6:16). 20. Crotone 9/1 (7:20).