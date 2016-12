Die Fans der Berner vergöttern ihn, widmen ihm einen eigenen Song, «Doumbia, my lord», angelehnt an den Gospel-Song «Kumbaya, my lord».

«Er war der absolute Liebling der Fans. Das war schon sehr speziell», sagt David Degen, der zeitgleich mit Doumbia im Sommer 2008 zu YB stiess. Und das, obschon auch er den Bernern keinen Titel bescherte.

Da genügten selbst 13 Punkte Vorsprung in der Winterpause 2010 und 30 Doumbia-Tore in dieser Saison nicht.

Basel fing YB auf der Zielgeraden ab, gewann die Finalissima im Stade de Suisse mit 2:0 und feierte den 13. Meistertitel vor den am Boden zerstörten YB-Anhängern.