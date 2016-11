Ajax-Spielmacher Davy Klaassen brachte die Gastgeber im Testspiel in Amsterdam mittels Penalty in Führung. In der 82. Minute glich Yannick Carrasco aus.

Am Sonntag stehen beide Mannschaften in der WM-Qualifikation im Einsatz: die Niederlande in Luxemburg, Belgien daheim gegen Estland.