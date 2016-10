Mittelfeldspieler Adrien Silva und Verteidiger Cédric Soares fallen verletzungsbedingt aus. Für Soares nominierte Nationalcoach Fernando Santos Nelson Semedo, den Rechtsverteidiger von Benfica Lissabon, nach.

Im Vergleich zum Qualifikationsauftakt in Basel, der gegen die Schweiz mit 0:2 verloren ging, kann Santos wieder auf Cristiano Ronaldo zählen.

Die Schweiz, der Leader der Gruppe B, spielt am Freitag in Ungarn und am Montag in Andorra.