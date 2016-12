Der 50-Jährige aus Sardinien wird Nachfolger von Gary Rowett. Zuletzt war Zola Trainer von Al-Arabi in Katar. In England trainierte er auch schon West Ham United (2008 bis 2010) und Watford (2012/13) und gewann als Spieler mit Chelsea den Cupsieger- Cup und den Uefa Super Cup. Der FC Birmingham spielte 2010/11 letztmals in der Premier League.