Lorenzo Insigne brachte Napoli, das zuletzt zweimal in der Meisterschaft sieglos geblieben war, mit Tore in der 47. und 57. Minuten 2:0 in Führung. Zudem traf der kleingewachsene Stürmer kurz nach dem 1:0 auch noch die Latte. Insigne war vor seinen Toren bei Udinese 1136 Minuten ohne Treffer geblieben.

Telegramm und Tabelle:

Udinese - Napoli 1:2 (0:0). - 16'000 Zuschauer. - Tore: 47. Insigne 0:1. 57. Insigne 0:2. 59. Perica 1:2. - Bemerkung: Udinese mit Widmer.

1. Juventus Turin 12/30 (25:9). 2. AS Roma 12/26 (29:12). 3. AC Milan 12/25 (19:15). 4. Napoli 13/24 (23:14). 5. Lazio Rom 12/22 (23:13). 6. Atalanta Bergamo 12/22 (19:13). 7. Torino 12/19 (27:16). 8. Chievo Verona 13/18 (13:14). 9. Fiorentina 11/17 (14:11). 10. Inter Mailand 12/17 (16:14). 11. Genoa 11/16 (13:11). 12. Cagliari 13/16 (20:30). 13. Sampdoria Genua 12/15 (13:17). 14. Udinese 13/15 (17:21). 15. Bologna 12/13 (11:18). 16. Sassuolo 12/13 (14:22). 17. Empoli 12/10 (6:13). 18. Pescara 12/7 (9:20). 19. Palermo 12/6 (9:23). 20. Crotone 12/5 (10:24).