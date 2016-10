Torschütze des einzigen Treffers war der 18-jährige Manuel Locatelli, der mit einem herrlichen Schuss in der 65. Minute Gianluigi Buffon überwand. Der Junioren-Internationale Locatelli ist einer von diversen vielversprechenden jungen Spielern bei der AC Milan, die den letzten ihrer 18 Meistertitel 2011 holte.

Für Juventus, das ohne Stephan Lichtsteiner in Mailand antrat, war es nach zuletzt sechs Siegen in Meisterschaft und Champions League die erste Niederlage. Bereits die erste von nunmehr zwei Saisonpleiten hatte der Rekordmeister in Mailand kassiert: Mitte September beim 1:2 gegen Inter.

Resultate und Tabelle:

AC Milan - Juventus Turin 1:0 (0:0). - Tor: 65. Locatelli 1:0. - Bemerkungen: Juventus ohne Lichtsteiner (Ersatz).

Sampdoria Genua - Genoa 2:1.

1. Juventus Turin 9/21 (17:6). 2. AC Milan 9/19 (16:11). 3. AS Roma 8/16 (19:10). 4. Torino 8/14 (17:9). 5. Napoli 8/14 (15:9). 6. Lazio Rom 8/14 (14:8). 7. Chievo Verona 8/13 (10:9). 8. Cagliari 8/13 (13:14). 9. Sassuolo 8/12 (11:13). 10. Genoa 8/12 (9:7). 11. Inter Mailand 8/11 (10:10). 12. Bologna 8/11 (9:12). 13. Sampdoria Genua 9/11 (10:12). 14. Atalanta Bergamo 8/10 (10:12). 15. Fiorentina 7/9 (6:6). 16. Pescara 8/7 (8:11). 17. Udinese 8/7 (7:14). 18. Palermo 8/6 (5:12). 19. Empoli 8/5 (2:11). 20. Crotone 8/1 (6:18).