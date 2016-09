In Nizza also hat sich Balotelli offenbar sehr über den herzlichen Empfang durch die Teamkollegen gefreut. Deshalb zog er wenige Tage vor dem Derby vom Sonntag gegen Olympique Marseille los, kaufte für insgesamt über 15'000 Euro Klamotten und Accessoires für seine Mitspieler und überreichte diese vor dem Training am Freitag. Ob auch Trainer Lucien Favre mit Geschenken eingedeckt wurde, ist nicht bekannt.