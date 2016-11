Nach einer MRI-Untersuchung am Montag in der Hirslanden Klinik St. Anna in Luzern wurde eine Läsion des Innenbandes im rechten Knie festgestellt. Die Verletzung wird konservativ behandelt. Doch auch ohne Operation fällt Juric mindestens vier bis sechs Wochen aus und kann somit auch dem Aufgebot der australischen Nationalmannschaft nicht nachkommen.