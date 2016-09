2010 verliessen Sie als Spieler Lausanne im Streit mit Präsident Jeff Collet und Vize Alain Joseph. Sie schlossen eine Rückkehr unter dieser Führung aus. Jetzt ist Joseph Präsident und Sie sind zurück. Warum?

Fabio Celestini: Weil der Präsident nicht mehr derselbe ist. Wir waren in keinem Punkt einig, wenn es um Fussball ging.

Welche Vorstellung von Fussball hatte Jeff Collet denn?

Spieler aufgrund eines Youtube-Videos zu verpflichten, erscheint mir nicht clever. Beim Trainer in die Kabine marschieren nach jedem Spiel, um Erklärungen zu fordern, erscheint mir nicht angebracht. Manchmal kam er sogar in der Pause. Man kann den Trainer am Tag danach ins Büro bitten und Erklärungen fordern, aber so nicht. Das verstehe ich nicht.

Joseph ist anders?

Ich wusste, dass er anders tickt. Natürlich war er damals auf der Seite des Präsidenten. Aber er versuchte immer, zu vermitteln.

In Lausanne übernahmen Sie ein junges Team und sind im Frühling aufgestiegen. Wie war das möglich?

Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Es lief vom ersten Tag an gut. Wir lagen im ersten Spiel gegen Biel 1:4 hinten und gewannen am Schluss 5:4. Es gibt keine Erklärung für diese letzten zehn Minuten. Von da an glaubte das Team an mich als Trainer und meinen Staff. Keiner schaute ab diesem Moment nur auf sich. Alle setzten sich gemeinsam ein.

Das hat viel mit Ihnen zu tun.

Ich kämpfe jeden Tag. Ich begann in Renens, war ein Dickerchen. Ich hatte Qualitäten, ja. Aber den Unterschied machte meine Arbeitsmentalität. Ich habe nie darauf gewartet, dass mir jemand etwas schenkt. Ich war zu dick, als ich in die erste Mannschaft von Lausanne kam. Da sagte ich mir, es geht mir nicht gut, der Rhythmus war zu hoch, ich musste etwas verändern. Also ging ich zu einem Ernährungsberater. Ich wartete nicht darauf, dass der Klub mich dahin bringt. Diese Einstellung versuche ich meinen Spielern weiterzugeben.

Wie?

Ich sage ihnen jeden Tag, dass alles möglich ist. Ein Spieler darf sich nie selbst einschränken. Ich bin kleiner, dünner, was auch immer – das bringt nichts. Es geht darum, zu wissen, wer man ist, was man will und den Mut zu haben, alles dafür zu tun. Es geht um Hoffnung, Glaube und Mut. Hoffnung haben wir alle. Beim Glauben wird es schon schwieriger, man muss überzeugt sein, 100 Prozent. Das Schwierigste ist der Mut. Mit Eiern und Herz eine Sache anzugehen. Entscheidungen zu treffen, Opfer zu bringen für eine Sache. Nie aufgeben.

Also glauben Sie an einen Sieg gegen den FC Basel?

Man kann in einem Spiel gegen Real Madrid gewinnen. Wir können am Mittwoch gegen Basel gewinnen. Logisch, von zehn Spielen gewinnen sie neun. Aber warum sollten wir nicht jetzt gewinnen?

Wie überzeugen Sie die Spieler?

Diese Woche zeigte ich ihnen das 4:0 von Getafe gegen Barcelona im Halbfinal der Coppa del Rey 2007. Wir haben das Hinspiel im Camp Nou mit 2:5 verloren. Beim Rückspiel gewannen wir 4:0. 4:0! Wenn wir nur eine Sekunde gezweifelt hätten, hätten wir es nicht geschafft. Wir waren mental, aber nicht mit den Füssen, fünf Stufen über Barça. Sie kamen, um ein Spiel zu spielen. Wir wollten sie verschlingen. Das war der Unterschied.

Diese Mentalität ist nicht gerade typisch schweizerisch.

Das ist so. In der Deutschschweiz gefällt es vielen nicht, hohe Ansprüche zu haben. Der «Blick» fragte mich nach meinem Traum. Also sagte ich, mit Lausanne im neuen Stadion – 2019 ist es fertig – in der Champions League zu spielen.

Die Gegenwart heisst Basel. Wie beurteilen Sie das Team?

Die Ruhe im FC Basel beunruhigt mich am meisten. Bisher habe ich noch kaum ein grossartiges Spiel von ihnen gesehen. Aber sie gewinnen immer. YB spielte eine gute erste Halbzeit, verliert dann 0:3. Luzern war 2:1 vorne, verliert 2:3. Es scheint, als könne man sie nicht schlagen. Es scheint.

Was halten Sie von FCB-Trainer Urs Fischer?

Ich spielte mit Lausanne gegen ihn, als er Spieler in Zürich war.

Und?

Er war unerträglich. Er war ein Leader, einer, der schrie, der kämpfte. Gegen ihn zu spielen war lästig. Er war ein Spieler, den du lieber in deinem Team hast. Weil er ein Gewinner ist. Ich glaube, das hilft ihm als Trainer, das trägt man in sich. Das kann man weitergeben. Aber unsere Arbeit jetzt ist total verschieden.

Wie meinen Sie das?

Ich arbeite mit jungen Spielern, er mit gestandenen Profis. Das sind zwei verschiedene Jobs. Ich hoffe, dass ich eines Tages die Möglichkeit erhalte, eine Equipe zu trainieren, die gemacht ist für das Gewinnen.

Urs Fischer und Sie kamen beide zu Länderspieleinsätzen. Sie zu einigen mehr. Eine Erfolgsgeschichte war es gleichwohl nicht.

Man hat mir nie wirklich eine Chance gegeben. Ich stand nie in zwei Spielen hintereinander in der Startformation. Von 1998 bis 2008 nie. Ich habe aber auch in einigen Einsätzen versagt, nicht so gespielt, wie ich es könnte. Ich und die Nati, das funktionierte nie wirklich. Im Klub spielte ich immer. In der Nati nicht.

Warum?

Das war mein Fehler, aber manchmal auch jener des Trainers. Ich war bei Getafe Captain, wichtig und angesehen. Doch sobald ich in die Nati kam, behandelte man mich wie einen Fünfzehnjährigen. Niemand erzählte mir etwas. Weil ich nicht gut Deutsch sprach.

Wie steht es heute um Ihr Deutsch? Könnten Sie sich vorstellen, in der Deutschschweiz als Trainer zu arbeiten?

Basel und YB sind sehr kompetitiv. Vergleichbar mit einem Klub aus einer der fünf grossen Ligen Europas. Ein solches Engagement sollte man nie ausschliessen. Auch wenn mein Deutsch sicher nicht das Beste ist (lacht).

Sind Sie nur als Trainer tätig oder sprechen Sie auch ein Wort mit, wenn es um Transfers geht.

Nein, dieser Teil gefällt mir nicht.

Warum?

Ich bin verliebt in den Fussball. Mir gefallen schöne Spielzüge. Mich fasziniert es, Lösungen auf dem Platz zu finden, einen Spielstil zu entwickeln. Zahlen, Geld, Spielerberater – dafür kann ich mich nicht begeistern. Kurz: Ich bin ein Fussball-Romantiker.

Deshalb Ihr Tattoo von Che Guevara auf dem linken Oberarm?

Nein, Che ist Teil meines Lebens. Ich habe ihn mir als Menschen, nicht als Offizier stechen lassen. Ich sehe viele Leute auf dieser Welt, die Krawatte tragen und trotzdem für den Tod vieler Menschen verantwortlich sind. Che war Journalist, hatte Asthma, spielte Rugby, las seinen Mitkämpfern Gedichte vor, vermittelte Kultur, war Arzt. Er hatte viele Seiten. Und er starb für eine Sache, die nicht die seine war, für ein Land, das nicht seines war. Er war Argentinier, kämpfte für seine Ideen in Kuba. Ich bin auch ein wenig ein Che.

Inwiefern?

Ich kämpfe für etwas, an das ich glaube, von dem ich spüre, das es ein Teil von mir ist. Che hatte diesen Glauben auch. Er kämpfte, arbeitete. Er war kein Verrückter, sondern ein Mann mit Kultur. Wie Fidel Castro auch. Sie kämpften für ihre Werte, um etwas zu verändern. Natürlich, ich gebe nicht mein Leben, aber ich gebe alles sonst für den Fussball.

Apropos bekannte Persönlichkeiten: Als Sie in Madrid lebten, waren Sie in Kontakt mit Zinédine Zidane?

Unsere Kinder waren fünf Jahre zusammen in der Schule. Ich durfte in dieser Zeit einen Einblick in seine Welt erhalten. Meine Kinder gingen immer mittwochs zu seinen. Wir feierten zusammen Geburtstage. Ich konnte ihn als Mensch kennen lernen. Genauso wie Eric Cantona.

Erzählen Sie.

Weil Jean-Marie Cantona, sein Bruder, während fünfzehn Jahren mein Berater war. Heute ist er ein wahrer Freund. Eric ist ein sehr spezieller Mensch. Er kann in einen Raum treten und er verändert die Atmosphäre, die Energie. Es war ein Glück, sie kennen zu lernen. Sie sind authentisch, entweder sie gefallen dir oder sie missfallen dir.